Собчак заявила, что Нарусовой поставлен диагноз пневмония

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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что её маме, сенатору Людмиле Нарусовой, поставлен диагноз пневмония.
Собчак заявила, что Нарусовой поставлен диагноз пневмония
  • РИА Новости

Она также подтвердила информацию, что тест на коронавирус, который сдала Нарусова, отрицательный.

«Диагноз — пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда!» — написала Собчак в Telegram.

По её словам, в настоящее время Нарусова находится в больнице в Коммунарке.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что сенатор Людмила Нарусова сдала тест на наличие коронавируса, результат отрицательный.

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