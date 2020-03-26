Собчак заявила, что Нарусовой поставлен диагноз пневмония
- РИА Новости
Она также подтвердила информацию, что тест на коронавирус, который сдала Нарусова, отрицательный.
«Диагноз — пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда!» — написала Собчак в Telegram.
По её словам, в настоящее время Нарусова находится в больнице в Коммунарке.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что сенатор Людмила Нарусова сдала тест на наличие коронавируса, результат отрицательный.