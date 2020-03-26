Собчак заявила, что Нарусовой поставлен диагноз пневмония

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что её маме, сенатору Людмиле Нарусовой, поставлен диагноз пневмония.

Она также подтвердила информацию, что тест на коронавирус, который сдала Нарусова, отрицательный.

«Диагноз — пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда!» — написала Собчак в Telegram.

По её словам, в настоящее время Нарусова находится в больнице в Коммунарке.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что сенатор Людмила Нарусова сдала тест на наличие коронавируса, результат отрицательный.