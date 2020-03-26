Результат теста Нарусовой на коронавирус отрицательный

Короткая ссылка
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на наличие коронавируса, результат отрицательный, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Результат теста Нарусовой на коронавирус отрицательный
  • РИА Новости

«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — заявил Клишас Интерфаксу.

Ранее сообщалось, что Нарусова приняла решение самоизолироваться, так как общалась с людьми, которые приехали из-за границы.

Отмечается, что она не присутствовала в Совфеде со вторника, 24 марта.

25 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала руководителю аппарата верхней палаты поручение обеспечить возможность сдачи сенаторами теста на коронавирус в медпункте Совфеда на Большой Дмитровке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить