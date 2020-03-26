Результат теста Нарусовой на коронавирус отрицательный

Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на наличие коронавируса, результат отрицательный, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — заявил Клишас Интерфаксу.

Ранее сообщалось, что Нарусова приняла решение самоизолироваться, так как общалась с людьми, которые приехали из-за границы.

Отмечается, что она не присутствовала в Совфеде со вторника, 24 марта.

25 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала руководителю аппарата верхней палаты поручение обеспечить возможность сдачи сенаторами теста на коронавирус в медпункте Совфеда на Большой Дмитровке.