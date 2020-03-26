Результат теста Нарусовой на коронавирус отрицательный
- РИА Новости
«Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — заявил Клишас Интерфаксу.
Ранее сообщалось, что Нарусова приняла решение самоизолироваться, так как общалась с людьми, которые приехали из-за границы.
Отмечается, что она не присутствовала в Совфеде со вторника, 24 марта.
25 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала руководителю аппарата верхней палаты поручение обеспечить возможность сдачи сенаторами теста на коронавирус в медпункте Совфеда на Большой Дмитровке.