В Совфеде назвали причину самоизоляции Людмилы Нарусовой
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«Как сообщил мне председатель комитета (по конституционному законодательству. — RT), в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы», — цитирует РИА Новости Тимченко.
Он отметил, что Нарусова не присутствовала в Совфеде со вторника, 24 марта.
По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, он разговаривал в четверг утром по телефону с Нарусовой, которая заявила, что находится в больнице.
«Она была бодрой, обсудила со мной текущий рабочий вопрос, на здоровье не жаловалась», — сказал он.
Ранее появились сообщения, что Нарусова якобы была госпитализирована в Коммунарке.