В Совфеде назвали причину самоизоляции Людмилы Нарусовой

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, так как общалась с людьми, которые приехали из-за границы.

«Как сообщил мне председатель комитета (по конституционному законодательству. — RT), в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться, поскольку общалась с теми, кто приехал из-за границы», — цитирует РИА Новости Тимченко.

Он отметил, что Нарусова не присутствовала в Совфеде со вторника, 24 марта.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, он разговаривал в четверг утром по телефону с Нарусовой, которая заявила, что находится в больнице.

«Она была бодрой, обсудила со мной текущий рабочий вопрос, на здоровье не жаловалась», — сказал он.

Ранее появились сообщения, что Нарусова якобы была госпитализирована в Коммунарке.