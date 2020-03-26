Аналитики назвали среднюю сумму потребительского кредита в России

Средняя сумма потребительского кредита в России в феврале установила рекорд, превысив отметку в 200 тыс. рублей. Об этом сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«По итогам февраля 2020 года потребительское кредитование установило новый рекорд — средняя сумма выданного потребительского кредита составила 203,9 тыс. рублей», — приводит ТАСС сообщение.

Аналитики заявили, что сопоставимое значение в России встречалось лишь однажды — в апреле 2019 года. Кроме того, рекордные значения никогда не устанавливались в «короткие» месяца, такие как февраль.

Ранее сообщалось об улучшении «кредитного здоровья» россиян за последний год.