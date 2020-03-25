Эксперты рассказали об изменении спроса россиян на финансовые услуги

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Спрос россиян на финансовые услуги изменился из-за пандемии коронавируса и ослабления рубля.
Эксперты рассказали об изменении спроса россиян на финансовые услуги
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «Сравни.ру».

Специалисты сравнили трафик на все финансовые калькуляторы с 10 по 23 марта 2020 года с аналогичным периодом за 2019-й.

Оказалось, что больше всего вырос интерес к курсу валют. Так, в сервисе «Курс валют в российских банках» отмечен рост трафика на 290%.

Пользователи также стали более активно интересоваться кредитами наличными (+66%) и ипотекой (+65%).

Наибольшее снижение интереса зафиксировано для страховок выезжающих за рубеж (-40%). На 14% снизился трафик на автокредиты.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил необходимость поддержки банковского сектора.

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