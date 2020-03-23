Эксперты рассказали о кредитном рейтинге россиян

Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) заявили об улучшении кредитного здоровья россиян за последний год.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные НБКИ, причиной стало введение Центробанком в 2019 году предельной долговой нагрузки и платы за этот риск.

По данным исследования, улучшение качества заёмщиков в наибольшей степени коснулось кредиток, где среднее значение рейтинга увеличилось с 642 до 652 баллов при одновременном снижении просрочки на срок более 90 дней с 12 до 8,5%.

Кроме того, отмечается, что банки стали тщательнее относиться к отбору претендентов на потребительские кредиты, и с февраля 2019 года по февраль 2020 года доля одобренных заявок снизилась с 33,4 до 28,1%.

Для ипотеки снижение составило около 3% — с 65,4 до 62,1%, одобрение автокредитов снизилось с 46,5 до 31,4%.

Ранее член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.