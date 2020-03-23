Эксперты рассказали о кредитном рейтинге россиян

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Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) заявили об улучшении кредитного здоровья россиян за последний год.
Эксперты рассказали о кредитном рейтинге россиян
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные НБКИ, причиной стало введение Центробанком в 2019 году предельной долговой нагрузки и платы за этот риск.

По данным исследования, улучшение качества заёмщиков в наибольшей степени коснулось кредиток, где среднее значение рейтинга увеличилось с 642 до 652 баллов при одновременном снижении просрочки на срок более 90 дней с 12 до 8,5%.

Кроме того, отмечается, что банки стали тщательнее относиться к отбору претендентов на потребительские кредиты, и с февраля 2019 года по февраль 2020 года доля одобренных заявок снизилась с 33,4 до 28,1%.

Для ипотеки снижение составило около 3% — с 65,4 до 62,1%, одобрение автокредитов снизилось с 46,5 до 31,4%.

Ранее член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести отсрочку по кредитным выплатам для россиян, которые не могут вернуться из-за границы на родину в связи с введёнными в других странах карантинными мерами.

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