Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ о проведении каникул для российских студентов с 28 марта по 5 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России оорганизаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что для неподведомственных высших учебных заведений эта мера носит рекомендательный характер.

Ранее в Минобрнауки рекомендовали вузами в России перейти на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения COVID-19.