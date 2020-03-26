Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ о проведении каникул для российских студентов с 28 марта по 5 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России оорганизаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года»,  — приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что для неподведомственных высших учебных заведений эта мера носит рекомендательный характер.

Ранее в Минобрнауки рекомендовали вузами в России перейти на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения COVID-19.

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