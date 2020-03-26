Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России оорганизаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года», — приводит ТАСС текст документа.
Отмечается, что для неподведомственных высших учебных заведений эта мера носит рекомендательный характер.
Ранее в Минобрнауки рекомендовали вузами в России перейти на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения COVID-19.