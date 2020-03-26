В Подмосковье приостановили проведение массовых досуговых мероприятий

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Проведение массовых мероприятий в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах временно приостановлено в Подмосковье в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Подмосковье приостановили проведение массовых досуговых мероприятий
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Приостановить проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — указывается в документе.

Отмечается, что проведение мероприятий приостановлено в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Уточняется, что данные меры приняты в связи с введением в регионе режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приостановлена работа досуговых заведений из-за COVID-19.

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