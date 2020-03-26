В Подмосковье приостановили проведение массовых досуговых мероприятий
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
Об этом следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Приостановить проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», — указывается в документе.
Отмечается, что проведение мероприятий приостановлено в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
Уточняется, что данные меры приняты в связи с введением в регионе режима повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье приостановлена работа досуговых заведений из-за COVID-19.