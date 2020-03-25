Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 41

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В Московской области к настоящему времени подтверждён 41 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 41
  • РИА Новости

«В Московской области подтверждён 41 случай заражения коронавирусом», — заявил оперштаб в своём Telegram-канале.

Также в штабе призвали срочно вызвать врача всех, кто прибыл рейсами SU 2353 из Вены в Москву 12 марта, SU 2501 из Мадрида в Москву 13 марта и SU 2385 Женева — Москва 14 марта. 

В оперштабе добавили, что в Подмосковье выписали ещё пять пациентов, вылечившихся от коронавируса. Всего в регионе зафиксировано семь случаев выздоровления.

Ранее в Подмосковье приостановили работу досуговых заведений и ввели запрет на курение кальянов из-за коронавируса.

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