Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 41

В Московской области к настоящему времени подтверждён 41 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

«В Московской области подтверждён 41 случай заражения коронавирусом», — заявил оперштаб в своём Telegram-канале.

Также в штабе призвали срочно вызвать врача всех, кто прибыл рейсами SU 2353 из Вены в Москву 12 марта, SU 2501 из Мадрида в Москву 13 марта и SU 2385 Женева — Москва 14 марта.

В оперштабе добавили, что в Подмосковье выписали ещё пять пациентов, вылечившихся от коронавируса. Всего в регионе зафиксировано семь случаев выздоровления.

Ранее в Подмосковье приостановили работу досуговых заведений и ввели запрет на курение кальянов из-за коронавируса.