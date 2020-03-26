RT провёл стрим «Панические атаки»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Панические атаки».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

Также на видеосвязи со студией был в том числе комментатор Дмитрий Губерниев, который рассказал о нарушении российскими спортсменами карантина и своей самоизоляции после возвращения из Финляндии.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.