Губерниев высказался о нарушении спортсменами карантина

Комментатор Дмитрий Губерниев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о нарушении российскими спортсменами карантина.

«Довольно многие наши спортсмены нарушают режим самоизоляции, карантина. Они-то, как я написал у тебя в Telegram-канале, лбы-то здоровые, им ничего не будет, а вот другим они перенести эту заразу могут», — рассказал он.

Он выразил надежду, что Министерство спорта будет реагировать на это «здраво».

«Но не все среди нас сознательны, мы понимаем», — подчеркнул Губерниев.

Комментатор также прокомментировал негативную реакцию спортсменов на отмену Олимпиады в Токио.

«Ребята, какая Олимпиада? Гибнут люди. Понятно, что спортсмены являются эгоистами, мы это знаем, но сейчас о каких медалях, рекордах, потерянном вот этом годе можно говорить?» — сказал он.

Ранее Губерниев рассказал о самоизоляции после приезда из Финляндии, а также посоветовал следовать его примеру, как проводить время на карантине.