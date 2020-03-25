Губерниев высказался о нарушении спортсменами карантина
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- РИА Новости
«Довольно многие наши спортсмены нарушают режим самоизоляции, карантина. Они-то, как я написал у тебя в Telegram-канале, лбы-то здоровые, им ничего не будет, а вот другим они перенести эту заразу могут», — рассказал он.
Он выразил надежду, что Министерство спорта будет реагировать на это «здраво».
«Но не все среди нас сознательны, мы понимаем», — подчеркнул Губерниев.
Комментатор также прокомментировал негативную реакцию спортсменов на отмену Олимпиады в Токио.
«Ребята, какая Олимпиада? Гибнут люди. Понятно, что спортсмены являются эгоистами, мы это знаем, но сейчас о каких медалях, рекордах, потерянном вот этом годе можно говорить?» — сказал он.
Ранее Губерниев рассказал о самоизоляции после приезда из Финляндии, а также посоветовал следовать его примеру, как проводить время на карантине.