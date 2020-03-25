Губерниев рассказал, чем занимается на карантине

Комментатор Дмитрий Губерниев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о самоизоляции после приезда из Финляндии, а также посоветовал следовать его примеру, как проводить время на карантине.

«Я остался дома на самоизоляции, поэтому я почти не контактирую ни с кем. Естественно, только с домашними, которые вместе со мной. Занимаюсь спортом, хожу со специальными палками по лесу... Качаюсь, жонглирую туалетной бумагой, подбрасываю котика, делаю с ним выпады и пою песни. Призываю всех последовать моему примеру», — сказал он.

Губерниев также показал в эфире своего кота, который «забирает всю негативную энергию».

Ранее форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что игроки команды проводят тренировки в онлайн-режиме на карантине в связи с коронавирусом.