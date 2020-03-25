Футболисты «Динамо» проводят тренировки в онлайн-режиме на карантине

Форвард московского «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что игроки команды проводят тренировки в онлайн-режиме на карантине в связи с коронавирусом.

«С сегодняшнего дня мы приступаем к онлайн-видеотренировкам с тренером по физподготовке Хосе Пастором Верчили. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы», — приводит слова Панченко официальный сайт клуба.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 25 марта число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко выразил мнение, что люди сходят с ума из-за коронавируса.