В Госдуме рассказали о поддержке медиков на фоне ситуации с коронавирусом

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Василий Власов рассказал о поддержке медиков на фоне пандемии коронавируса.
В Госдуме рассказали о поддержке медиков на фоне ситуации с коронавирусом
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

«Конечно, необходима поддержка — начиная от бесплатного проезда и заканчивая повышением заработной платы. Я думаю, было бы правильно самим врачам дать возможность выбрать, что им необходимо», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в зависимости от региона льготы могут быть совершенно разными.

«К примеру, в Москве врачи достаточно много получают. Но у некоторых врачей стоит проблема с оплатой жилья, потому что они приехали из регионов», — пояснил Власов.

Он добавил, что в регионах, наоборот, нужно оценивать ситуацию с зарплатой.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить