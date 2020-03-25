В Госдуме рассказали о поддержке медиков на фоне ситуации с коронавирусом

Депутат Госдумы Василий Власов рассказал о поддержке медиков на фоне пандемии коронавируса.

«Конечно, необходима поддержка — начиная от бесплатного проезда и заканчивая повышением заработной платы. Я думаю, было бы правильно самим врачам дать возможность выбрать, что им необходимо», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в зависимости от региона льготы могут быть совершенно разными.

«К примеру, в Москве врачи достаточно много получают. Но у некоторых врачей стоит проблема с оплатой жилья, потому что они приехали из регионов», — пояснил Власов.

Он добавил, что в регионах, наоборот, нужно оценивать ситуацию с зарплатой.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.