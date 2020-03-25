В Госдуме рассказали о поддержке медиков на фоне ситуации с коронавирусом
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- РИА Новости
«Конечно, необходима поддержка — начиная от бесплатного проезда и заканчивая повышением заработной платы. Я думаю, было бы правильно самим врачам дать возможность выбрать, что им необходимо», — заявил он в беседе с Inforeactor.
По его словам, в зависимости от региона льготы могут быть совершенно разными.
«К примеру, в Москве врачи достаточно много получают. Но у некоторых врачей стоит проблема с оплатой жилья, потому что они приехали из регионов», — пояснил Власов.
Он добавил, что в регионах, наоборот, нужно оценивать ситуацию с зарплатой.
Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.