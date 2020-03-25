Эксперт оценил идею временной отмены налога для самозанятых

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Экономист Сергей Хестанов прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.
Эксперт оценил идею временной отмены налога для самозанятых
  • Pixabay

«Сама идея смотрится хорошо и соответствует мировой практике. Это нормальное решение. Но, к сожалению, большого эффекта не даст, потому что главная проблема широких слоёв малого, среднего и даже крупного бизнеса связана не налогами, а с сильным падением платёжеспособного спроса», — отметил специалист в беседе с НСН.

По его мнению, самой актуальной мерой поддержки самозанятых могут стать денежные выплаты. 

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.

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