Эксперт оценил идею временной отмены налога для самозанятых

Экономист Сергей Хестанов прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.

«Сама идея смотрится хорошо и соответствует мировой практике. Это нормальное решение. Но, к сожалению, большого эффекта не даст, потому что главная проблема широких слоёв малого, среднего и даже крупного бизнеса связана не налогами, а с сильным падением платёжеспособного спроса», — отметил специалист в беседе с НСН.

По его мнению, самой актуальной мерой поддержки самозанятых могут стать денежные выплаты.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру финансов России Антону Силуанову с предложением отменить налог для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.