ФАС проверила цены на связь после перевода граждан на удалённую работу

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ФАС проанализировала динамику изменений операторами мобильной связи цен на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на удалённую форму работы или обучения в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
ФАС проверила цены на связь после перевода граждан на удалённую работу
  • Pixabay

«Установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Он обусловлен в основном увеличением просмотра видеосервисов», — говорится в сообщении

По состоянию на 24 марта, как отмечается, роста цен не зафиксировано.

Ранее Генеральная прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин в России.

В середине марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ситуации с COVID-19. 


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