ФАС проверила цены на связь после перевода граждан на удалённую работу

ФАС проанализировала динамику изменений операторами мобильной связи цен на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на удалённую форму работы или обучения в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

«Установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Он обусловлен в основном увеличением просмотра видеосервисов», — говорится в сообщении.

По состоянию на 24 марта, как отмечается, роста цен не зафиксировано.

Ранее Генеральная прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин в России.

В середине марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ситуации с COVID-19.





