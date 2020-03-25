ФАС проверила цены на связь после перевода граждан на удалённую работу
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«Установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%. Он обусловлен в основном увеличением просмотра видеосервисов», — говорится в сообщении.
По состоянию на 24 марта, как отмечается, роста цен не зафиксировано.
Ранее Генеральная прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин в России.
В середине марта мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей в столице перевести часть своих сотрудников на удалённый режим работы из-за ситуации с COVID-19.