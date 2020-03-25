Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин

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Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на бензин в России.
Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин
  • РИА Новости

Как заявили в Генпрокуратуре, ведомство начало мониторинг ситуации с сообщениями в СМИ о росте цен на бензин и дизельное топливо.

ФАС России поручено «дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо».

«Одновременно при наличии оснований будут реализованы прокурорские проверки, направленные на выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора», — говорится в сообщении.

Ранее в ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на бензин в России в настоящее время нет.

Там отметили, что это касается и оптового сегмента, и розничного.

23 марта Независимый топливный союз, который представляет интересы ряда, обратился к правительству с просьбой предоставить участникам рынка ряд послаблений, в том числе налоговых.

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