ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

По данным Федеральной антимонопольной службы, предпосылок для увеличения цен на бензин и дизельное топливо в России в настоящее время нет. Это касается как оптового, так и розничного сегмента.

Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, ФАС продолжает следить за всеми индикаторами рынка нефтепродуктов.

В ФАС пообещали принять меры антимонопольного реагирования, если будут выявлены нарушения.

«В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют», — указано в сообщении пресс-службы

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в России, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.

Глава государства призвал держать ситуацию с ценами на нефтепродукты в стране под контролем.