ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин
- globallookpress.com
Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, ФАС продолжает следить за всеми индикаторами рынка нефтепродуктов.
В ФАС пообещали принять меры антимонопольного реагирования, если будут выявлены нарушения.
«В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют», — указано в сообщении пресс-службы
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в России, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
Глава государства призвал держать ситуацию с ценами на нефтепродукты в стране под контролем.