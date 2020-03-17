Путин прокомментировал рост цен на бензин
- РИА Новости
По его словам, «летняя дизелька» выросла по цене незначительно, зимняя — «чуть побольше», однако в рамках инфляции.
«А 92-й бензин за год вырос на 10,44%. Как вы это оцениваете?» — сказал он.
Он обратил внимание на то, что цены на нефть упали в два раза.
«Хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция… Обратите на это внимание. Ладно в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули... Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим, а бензин вырос. Как так может быть? Посмотрите», — сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
В ходе торгов 16 марта цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель.
Как отмечал заместитель главы Минфина Алексей Сазанов, цены на бензин в стране не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти.
Летом 2019 года были опубликованы результаты исследования, которые выявили регионы России с самым доступным для населения бензином.
Так, больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители ЯНАО, Москвы, а также Ненецкого автономного округа.