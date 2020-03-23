Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

Независимый топливный союз (НТС), представляющий интересы некоторых независимых АЗС, обратился к правительству с просьбой предоставить участникам рынка ряд послаблений, в том числе налоговых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение организации.

Как отметили в НТС, из-за ситуации с коронавирусом и ограничительных мер спрос на топливо снижается.

Там отметили, что бензин, газомоторное и дизельное топливо — стратегически значимые продукты, которые обеспечивают бесперебойные грузоперевозки товаров первой необходимости, к которым относятся продукты питания и лекарства.

«Содействие со стороны государства предприятиям, осуществляющим деятельность в сферах нефтепереработки, перевозок, хранения и розничной реализации топлива, позволит не только не допустить спекулятивный рост цен, но и обеспечит своевременное снабжение в условиях разворачивающейся пандемии и падения потребительского спроса», — говорится в документе.

В ассоциации подчёркивают, что предприятия топливного рынка находятся в группе риска из-за падения цен на нефть и ограничительных мер, которые предпринимаются для нераспространения коронавируса.

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.

НТС просит приостановить действие демпфирующего механизма до конца года с возможностью пролонгации вплоть до нормализации ситуации на мировом рынке.

Они призывают объявить амнистию для АЗС, перевозчиков топлива и НПЗ, по вопросам, «касающимся административных штрафов, выписанных на основании проверок и решений контрольно-надзорных и правоохранительных органов, а также введение моратория на налоговые проверки предприятий сбытовой инфраструктуры».

В Российском топливном союзе не поддержали позицию НТС, указав, что в настоящее время рынок находится в оптимальных условиях, в связи с чем ему не требуется дополнительная поддержка.

Письмо направлено на имя российского премьера Михаила Мишустина 20 марта.

Ранее в ФАС заявили, что предпосылок для роста цен на бензин в России в настоящее время нет.

Там отмечали, что это касается и оптового сегмента, и розничного.