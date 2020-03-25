В Kaspersky Lab рассказали, чем обрабатывать смартфон от коронавируса

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны в условиях распространения бактерий и вирусов, а также как не повредить устройство, обрабатывая его дезинфектором.

Как отметили в блоге Kaspersky Lab, вирус может попасть на телефон либо с мельчайшими каплями, когда заболевший человек кашляет, либо с рук пользователя, которыми он трогал другие поверхности.

«Из наиболее распространённых в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)», — уточнили там.

Изопропиловый спирт при этом считается наименее вредным для олеофобного покрытия экрана, которое позволяет пальцам легко скользить по экрану и не даёт ему покрываться отпечатками пальцев. В данном случае рекомендуется использовать его в виде влажных салфеток или спрея, оптимальная концентрация — 70—80 %.

Этанол и перекись водорода можно использовать как запасной вариант, но нежелательный: при частом использовании они могут испортить покрытие.

«Разумеется, не стоит лить дезинфектор в разъёмы, динамики и другие отверстия в корпусе телефона, даже если он водозащищённый», — подчеркнули там, добавив, что лучше использовать для протирания пропитанный средством ватный диск.

Кроме химической дезинфекции есть вариант обработки ультрафиолетом.

«Протирать смартфон рекомендуется каждый раз, когда вы возвращаетесь с улицы», — подытожили в «Лаборатории Касперского».

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