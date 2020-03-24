В Роскачестве дали рекомендации по защите от вирусов при походах в магазин

Эксперты Роскачества рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе продуктов на дом.

Как передаёт kp.ru, специалисты выделили несколько общих правил безопасности, которые позволяют свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.

В том числе эксперты рекомендуют протирать все твёрдые упаковки, а также стол и другие рабочие поверхности, которые соприкасались с продуктами.

Овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть, предварительно замочив их в воде на 10—15 минут. Для этого можно использовать специальные средства и щётки.

Кроме того, специалисты советуют, находясь в магазине, соблюдать дистанцию от других покупателей, надевать маску, не касаться лица и расплачиваться картой или приложением на смартфоне.

Также в Роскачестве рекомендовали заказывать продукты на дом, чтобы минимизировать риск контактов с инфицированными людьми.

Ранее, как сообщали «Известия», специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептиков заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса.