В Роскачестве дали рекомендации по защите от вирусов при походах в магазин

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Эксперты Роскачества рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе продуктов на дом.
В Роскачестве дали рекомендации по защите от вирусов при походах в магазин
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как передаёт kp.ru, специалисты выделили несколько общих правил безопасности, которые позволяют свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.

В том числе эксперты рекомендуют протирать все твёрдые упаковки, а также стол и другие рабочие поверхности, которые соприкасались с продуктами. 

Овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть, предварительно замочив их в воде на 10—15 минут. Для этого можно использовать специальные средства и щётки.

Кроме того, специалисты советуют, находясь в магазине, соблюдать дистанцию от других покупателей, надевать маску, не касаться лица и расплачиваться картой или приложением на смартфоне.

Также в Роскачестве рекомендовали заказывать продукты на дом, чтобы минимизировать риск контактов с инфицированными людьми. 

Ранее, как сообщали «Известия», специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептиков заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса.

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