В Роскачестве дали рекомендации по защите от вирусов при походах в магазин
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- РИА Новости
Как передаёт kp.ru, специалисты выделили несколько общих правил безопасности, которые позволяют свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.
В том числе эксперты рекомендуют протирать все твёрдые упаковки, а также стол и другие рабочие поверхности, которые соприкасались с продуктами.
Овощи и фрукты перед употреблением необходимо тщательно промыть, предварительно замочив их в воде на 10—15 минут. Для этого можно использовать специальные средства и щётки.
Кроме того, специалисты советуют, находясь в магазине, соблюдать дистанцию от других покупателей, надевать маску, не касаться лица и расплачиваться картой или приложением на смартфоне.
Также в Роскачестве рекомендовали заказывать продукты на дом, чтобы минимизировать риск контактов с инфицированными людьми.
Ранее, как сообщали «Известия», специалисты Роскачества рассказали, является ли использование антисептиков заменой мытью рук с мылом, и оценили их эффективность против коронавируса.