Путин начал выступление с обращением в связи с эпидемией коронавируса
Президент России Владимир Путин начал выступление с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.
24 марта Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провёл два совещания, посвящённых проблемам, связанным с коронавирусом.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.
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