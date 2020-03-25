Путин начал выступление с обращением в связи с эпидемией коронавируса

Президент России Владимир Путин начал выступление с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.

24 марта Путин побывал в инфекционной больнице в Коммунарке и провёл два совещания, посвящённых проблемам, связанным с коронавирусом.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавирусной инфекции.