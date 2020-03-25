В Мурманской области вводят новые меры из-за ситуации с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Nord-News.
С 26 марта по 14 апреля гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.
Как рассказали в оперативном штабе, наличие задолженности по ЖКУ за указанный период не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий.
Для одиноких лиц старше 65 лет организуют бесплатную доставку продуктов и лекарств.
Кроме того, с 25 марта приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных заведений.
Также стало известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей по возможности оставаться дома. Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как отметил Кожемяко, ответственность в вопросе собственной безопасности — одна из мер, способная предотвратить распространение коронавируса.
Он также призвал уделить особое внимание пожилым людям.
«Это люди с ослабленным здоровьем. Поэтому, по возможности, им лучше находиться дома, ограничить контакты. На помощь им сегодня приходят волонтёры, помогают доставлять продукты и предметы первой необходимости», — заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области усилили меры по профилактике распространения коронавируса.