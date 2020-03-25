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В Мурманской области вводят новые меры из-за ситуации с коронавирусом

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В Мурманской области вводят новые ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.
В Мурманской области вводят новые меры из-за ситуации с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

С 26 марта по 14 апреля гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Как рассказали в оперативном штабе, наличие задолженности по ЖКУ за указанный период не будет учитываться при принятии решения о предоставлении субсидий.

Для одиноких лиц старше 65 лет организуют бесплатную доставку продуктов и лекарств.

Кроме того, с 25 марта приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и других развлекательных заведений.

Также стало известно, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей по возможности оставаться дома. Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил Кожемяко, ответственность в вопросе собственной безопасности — одна из мер, способная предотвратить распространение коронавируса.

Он также призвал уделить особое внимание пожилым людям.

«Это люди с ослабленным здоровьем. Поэтому, по возможности, им лучше находиться дома, ограничить контакты. На помощь им сегодня приходят волонтёры, помогают доставлять продукты и предметы первой необходимости», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области усилили меры по профилактике распространения коронавируса.

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