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В Приморье проводят проверку по факту распространения ложной информации о коронавирусе

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В Уссурийске проводят проверку по факту распространения ложной информации о коронавирусе.
В Приморье проводят проверку по факту распространения ложной информации о коронавирусе
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт СУ СК России по Приморскому краю.

Поводом послужила публикация в соцсетях видео, где мужчина в защитном костюме утверждает, что якобы все на его предприятии заразились коронавирусной инфекцией.

Автором ролика оказался 28-летний местный житель. В его отношении составили административный протокол. Материалы направлены в суд.

Как рассказали в региональном УМВД, мужчина назвал своё видео шуткой и принёс извинения всем, кого напугал.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах Приморья созданы обсерваторы по коронавирусу.

URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

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