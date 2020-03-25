В Приморье проводят проверку по факту распространения ложной информации о коронавирусе
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт СУ СК России по Приморскому краю.
Поводом послужила публикация в соцсетях видео, где мужчина в защитном костюме утверждает, что якобы все на его предприятии заразились коронавирусной инфекцией.
Автором ролика оказался 28-летний местный житель. В его отношении составили административный протокол. Материалы направлены в суд.
Как рассказали в региональном УМВД, мужчина назвал своё видео шуткой и принёс извинения всем, кого напугал.
Ранее сообщалось, что в нескольких городах Приморья созданы обсерваторы по коронавирусу.
URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.