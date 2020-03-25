Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом — LIVE

Вирусолог оценил опасность хантавируса для человека

Короткая ссылка
Вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прокомментировал возможную опасность хантавируса для человека.
Вирусолог оценил опасность хантавируса для человека
  • РИА Новости

По его словам, хантавирус является менее опасным для человека, чем коронавирус COVID-19.

«Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус COVID-19, хантавирусы не вызывают. Это опасные вирусы, однако таких последствий за ними не следует», — заявил Альштейн в беседе с URA.RU.

Он добавил, что наибольшую опасность хантавирусы представляют для тех людей, которые уже ими заразились.

Вирусолог подчеркнул, что поражение вирусом происходит через контакты с животными, а также через пыль, при этом основными переносчиками заболевания являются мыши-полёвки и другие грызуны.

Ранее в Китае зафиксировали первую смерть от хантавируса.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди несовершеннолетних.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить