Вирусолог оценил опасность хантавируса для человека

Вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прокомментировал возможную опасность хантавируса для человека.

По его словам, хантавирус является менее опасным для человека, чем коронавирус COVID-19.

«Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус COVID-19, хантавирусы не вызывают. Это опасные вирусы, однако таких последствий за ними не следует», — заявил Альштейн в беседе с URA.RU.

Он добавил, что наибольшую опасность хантавирусы представляют для тех людей, которые уже ими заразились.

Вирусолог подчеркнул, что поражение вирусом происходит через контакты с животными, а также через пыль, при этом основными переносчиками заболевания являются мыши-полёвки и другие грызуны.

Ранее в Китае зафиксировали первую смерть от хантавируса.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди несовершеннолетних.