Вирусолог оценил опасность хантавируса для человека
- РИА Новости
По его словам, хантавирус является менее опасным для человека, чем коронавирус COVID-19.
«Таких больших эпидемий, как сейчас вызвал коронавирус COVID-19, хантавирусы не вызывают. Это опасные вирусы, однако таких последствий за ними не следует», — заявил Альштейн в беседе с URA.RU.
Он добавил, что наибольшую опасность хантавирусы представляют для тех людей, которые уже ими заразились.
Вирусолог подчеркнул, что поражение вирусом происходит через контакты с животными, а также через пыль, при этом основными переносчиками заболевания являются мыши-полёвки и другие грызуны.
Ранее в Китае зафиксировали первую смерть от хантавируса.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди несовершеннолетних.