В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
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Сообщается, что житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте по дороге на работу. Его тест на инфекцию дал положительный результат.
Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов и продуктов их жизнедеятельности, передача от человека для него нехарактерна.
Среди симптомов — лихорадка, кровотечение, повреждение почек.
Ранее стало известно, что с 8 апреля власти КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.