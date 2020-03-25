В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

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В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.
В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Сообщается, что житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте по дороге на работу. Его тест на инфекцию дал положительный результат.

Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов и продуктов их жизнедеятельности, передача от человека для него нехарактерна.

Среди симптомов — лихорадка, кровотечение, повреждение почек.

Ранее стало известно, что с 8 апреля власти КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

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