В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае мужчина умер от хантавируса, пишет Global Times. Это первый зафиксированный случай смерти от данного вируса.

Сообщается, что житель провинции Юньнань скончался в общественном транспорте по дороге на работу. Его тест на инфекцию дал положительный результат.

Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов и продуктов их жизнедеятельности, передача от человека для него нехарактерна.

Среди симптомов — лихорадка, кровотечение, повреждение почек.

Ранее стало известно, что с 8 апреля власти КНР снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.