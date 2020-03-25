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В АТОР назвали число остающихся за рубежом российских туристов

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По данным Ассоциации туроператоров России, в настоящее время в других странах остаются порядка 45 тыс. российских туристов. Об этом в ходе брифинга заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
В АТОР назвали число остающихся за рубежом российских туристов
  • РИА Новости

«За рубежом на начало недели находилось порядка 90 тыс. российских туристов. Сейчас там их осталось уже гораздо меньше. Примерно половина», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Ростуризме сообщили, что за границей по линии туроператоров остаются 57,8 тыс. российских организованных туристов.

Большая часть из них находятся в странах Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, а также в Турции.

Портал URA.RU также передавал прогноз аналитиков туристического сервиса «Туту.ру» о сроках отмены запрета на полёты из России в другие страны, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.

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