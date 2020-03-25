В АТОР назвали число остающихся за рубежом российских туристов
- РИА Новости
«За рубежом на начало недели находилось порядка 90 тыс. российских туристов. Сейчас там их осталось уже гораздо меньше. Примерно половина», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в Ростуризме сообщили, что за границей по линии туроператоров остаются 57,8 тыс. российских организованных туристов.
Большая часть из них находятся в странах Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, а также в Турции.
Портал URA.RU также передавал прогноз аналитиков туристического сервиса «Туту.ру» о сроках отмены запрета на полёты из России в другие страны, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.