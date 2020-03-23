Эксперты дали прогноз о сроках возобновления полётов из России
Как сообщает URA.RU, компания принимает особые меры в условиях кризиса на туристическом рынке.
«В целом пока исходим из того, что ситуация с пандемией продлится минимум до осени, то есть зарубежные поездки летом пока остаются под большим вопросом. До стабилизации обстановки мы прекратили коммуникации, которые направлены на призывы путешествовать. Отключили ассортимент в турах», — отметили в пресс-службе.
Представитель компании добавил, что контакт-центр перешёл в режим повышенной нагрузки и ежедневно обрабатывает по несколько тысяч звонков от клиентов в связи с возвратами билетов и другими вопросами.
Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты оценили вероятные убытки российской туристической отрасли из-за пандемии коронавируса.