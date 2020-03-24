Ростуризм ожидает возвращения организованных туристов в Россию в марте

Все организованные туристы должны вернуться в Россию до конца марта, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию России. Более половины из организованных туристов вернутся в Россию планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдёт в ближайшие несколько дней», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

В то же время остальным туристам, у которых билеты на поздние даты, будет предложено вылететь более ранними рейсами.

«В том, что касается самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, то мы совместно с Росавиацией и МИД России ищем пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами», — добавила Догузова.

По данным Ростуризма, за границей по линии туроператоров остаются 57,8 тыс. российских организованных туристов.

Большинство из них будут возвращаться из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.

Ранее из Таиланда на Камчатку доставили 267 российских туристов.

Портал URA.RU также передавал прогноз аналитиков туристического сервиса «Туту.ру» о сроках отмены запрета на полёты из России в другие страны, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.