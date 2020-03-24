Ростуризм ожидает возвращения организованных туристов в Россию в марте

Короткая ссылка
Все организованные туристы должны вернуться в Россию до конца марта, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм ожидает возвращения организованных туристов в Россию в марте
  • © Даниил Африн
  • РИА Новости

«До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию России. Более половины из организованных туристов вернутся в Россию планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдёт в ближайшие несколько дней», — приводит её слова пресс-служба ведомства.

В то же время остальным туристам, у которых билеты на поздние даты, будет предложено вылететь более ранними рейсами.

«В том, что касается самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, то мы совместно с Росавиацией и МИД России ищем пути разрешения таких проблемных ситуаций, как, например, в случае с Марокко и Филиппинами», — добавила Догузова.

По данным Ростуризма, за границей по линии туроператоров остаются 57,8 тыс. российских организованных туристов.

Большинство из них будут возвращаться из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции.

Ранее из Таиланда на Камчатку доставили 267 российских туристов.

Портал URA.RU также передавал прогноз аналитиков туристического сервиса «Туту.ру» о сроках отмены запрета на полёты из России в другие страны, введённого из-за угрозы распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить