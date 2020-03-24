На Камчатку из Таиланда чартерным рейсом доставили 267 человек
Об этом сообщили в камчатском правительстве.
Как отметил председатель правительства Роман Василевский, все люди предупреждены, что они обязаны уйти на двухнедельный карантин.
«Отмечу, что это не принудительное мероприятие, люди спокойно приедут к себе домой и продолжат свой отдых в течение 14 дней. Такие меры необходимы для того, чтобы болезнь не смогла проникнуть на территорию Камчатского края», — рассказал он.
Ещё один чартерный рейс с камчатскими туристами прибудет 8 апреля.
22 марта стало известно, что российские авиакомпании вывезли в Россию почти 20 тыс. человек за неделю из ряда стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.