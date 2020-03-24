На Камчатку из Таиланда чартерным рейсом доставили 267 человек

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Чартерным рейсом из Таиланда на Камчатку доставили 267 человек, у прибывших не выявлено признаков респираторных инфекций.

Об этом сообщили в камчатском правительстве.

Как отметил председатель правительства Роман Василевский, все люди предупреждены, что они обязаны уйти на двухнедельный карантин.

«Отмечу, что это не принудительное мероприятие, люди спокойно приедут к себе домой и продолжат свой отдых в течение 14 дней. Такие меры необходимы для того, чтобы болезнь не смогла проникнуть на территорию Камчатского края», — рассказал он.

Ещё один чартерный рейс с камчатскими туристами прибудет 8 апреля.

22 марта стало известно, что российские авиакомпании вывезли в Россию почти 20 тыс. человек за неделю из ряда стран в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

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