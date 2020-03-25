Умышленное заражение могут приравнять к терроризму

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Внесённый в Госдуму законопроект предполагает, что умышленное заражение, повлёкшее смерть человека, в зависимости от умысла могут квалифицировать как терроризм, хулиганство или диверсию.
Умышленное заражение могут приравнять к терроризму
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Если же имело место умышленное причинение смерти одному лицу и более в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК России)», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина. Нарушителям может грозить наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до семи лет.

Также в Уголовный кодекс России планируется внести поправки о наказании за фейки о коронавирусе.

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