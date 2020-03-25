ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом
- РИА Новости
«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.
Кроме того, ЦБ рекомендовал кредиторам до 30 сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жильё заёмщика и членов его семьи.
Также ЦБ указывает,что подтверждённое заражение COVID-19 может быть причиной для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита и отмены начисления неустойки за неисполнение обязательств по договору.
Письмо с рекомендациями направлено в кредитные организации.
Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость поддержки банковского сектора.