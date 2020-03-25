ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

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Банк России рекомендовал кредиторам предоставить ипотечные каникулы заёмщикам, у которых подтверждено заражение коронавируснй инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом
  • РИА Новости

«Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией»,— указано в сообщении.

Кроме того, ЦБ рекомендовал кредиторам до 30 сентября не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жильё заёмщика и членов его семьи.

Также ЦБ указывает,что подтверждённое заражение COVID-19 может быть причиной для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита и отмены начисления неустойки за неисполнение обязательств по договору.

Письмо с рекомендациями направлено в кредитные организации.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил необходимость поддержки банковского сектора.

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