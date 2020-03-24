Эксперт оценил необходимость поддержки банковского сектора России

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Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил необходимость поддержки банковского сектора.
Эксперт оценил необходимость поддержки банковского сектора России
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Банковский сектор в прямой поддержке не нуждается, но ему бы не помешала косвенная поддержка, чем Центробанк России сейчас и занимается в части нормативного регулирования, чтобы банки не ухудшали финансовое положение компаний, работающих в пострадавших секторах», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По словам Бадалова, это поможет в рамках ситуации с коронавирусом.

Как пояснил эксперт, нужны регуляторные послабления — например, ЦБ передвинул сроки сдачи отчётности.

Что касается сохранения ключевой ставки на уровне 6% годовых, то Бадалов считает это оптимальным решением.

Ранее проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку.

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