Эксперт оценил необходимость поддержки банковского сектора России
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- РИА Новости
«Банковский сектор в прямой поддержке не нуждается, но ему бы не помешала косвенная поддержка, чем Центробанк России сейчас и занимается в части нормативного регулирования, чтобы банки не ухудшали финансовое положение компаний, работающих в пострадавших секторах», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».
По словам Бадалова, это поможет в рамках ситуации с коронавирусом.
Как пояснил эксперт, нужны регуляторные послабления — например, ЦБ передвинул сроки сдачи отчётности.
Что касается сохранения ключевой ставки на уровне 6% годовых, то Бадалов считает это оптимальным решением.
Ранее проректор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин в беседе с ФАН оценил решение Центробанка сохранить ключевую ставку.