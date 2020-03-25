В Красноярском крае выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Красноярском крае. Об этом информирует пресс-служба губернатора региона со ссылкой на заместителя председателя правительства края Алексея Подкорытова.

«Медики подтвердили четыре новых случая заражения, за всё время эпидемии COVID-19 обнаружена у девяти жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления», — цитирует Подкорытова РИА Новости.

По его словам, всех заражённых тщательно изолировали, они находятся в специальных условиях.

Всего в регионе обследовали 5,7 тыс. человек, под наблюдением медиков в самоизоляции находятся 2,3 тыс. человек.

24 марта в Красноярске заявили о выздоровлении троих заразившихся коронавирусом.