В Красноярском крае выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом
- РИА Новости
«Медики подтвердили четыре новых случая заражения, за всё время эпидемии COVID-19 обнаружена у девяти жителей края, три пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления», — цитирует Подкорытова РИА Новости.
По его словам, всех заражённых тщательно изолировали, они находятся в специальных условиях.
Всего в регионе обследовали 5,7 тыс. человек, под наблюдением медиков в самоизоляции находятся 2,3 тыс. человек.
24 марта в Красноярске заявили о выздоровлении троих заразившихся коронавирусом.