В Красноярске заявили о выздоровлении троих заразившихся коронавирусом
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», — отметил глава региона.
Как сообщает Роспотребнадзор, по данным на 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.