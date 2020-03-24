В Красноярске заявили о выздоровлении троих заразившихся коронавирусом

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о выздоровлении троих заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Работа красноярских докторов уже принесла первые результаты. Сегодня трое пациентов выписываются после курса лечения от коронавируса. Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение», — отметил глава региона.

Как сообщает Роспотребнадзор, по данным на 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.