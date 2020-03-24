Минобороны и МЧС могут быть привлечены к вывозу россиян из-за границы

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Минтрансу проработать вопрос привлечения сил и средств Минобороны, МЧС и Управления делами президента России для вывоза россиян из-за границы.
Минобороны и МЧС могут быть привлечены к вывозу россиян из-за границы
  • © МЧС России

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

«Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», — указано в тексте.

Уточняется, что МИД России поручено сформировать список граждан, желающих вернуться в Россию из-за рубежа.

Ранее РЖД назначила специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев, который вывезет граждан двух стран домой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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