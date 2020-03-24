Оперштаб поручил изучить применение косметических средств для дезинфекции
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- РИА Новости
«Роспотребнадзору совместно с Минпромторгом России проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции», — говорится в поручении.
О результатах необходимо доложить в кабмин до 24 марта 2020 года.
Также правительство поручило Минтруду представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.