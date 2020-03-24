Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить

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Правительство России поручило Минтруду представить предложения о приостановке организации санаторно-курортного лечения ряда категорий граждан в 2020 году.
Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в поручении правительства.

Роспотребнадзору поручено изучить возможность использования санаториев для карантина и оказания медпомощи заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также правительство России поручило регионам в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19 закрыть кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры.

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