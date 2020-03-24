Путин прокомментировал работу медцентра в Коммунарке

Работа больницы в посёлке Коммунарка, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирус, налажена «как часики». Об этом в ходе посещения медцентра заявил российский президент Владимир Путин.

«Я посмотрел, как они (сотрудники больницы. — RT) трудятся, все на боевых постах… Все работают как часики — хорошие и слаженные», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке.

Перед этим состоялось совещание президента с вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

По состоянию на 24 марта, в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции.