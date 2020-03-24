Путин прокомментировал работу медцентра в Коммунарке
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- РИА Новости
«Я посмотрел, как они (сотрудники больницы. — RT) трудятся, все на боевых постах… Все работают как часики — хорошие и слаженные», — цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке.
Перед этим состоялось совещание президента с вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
По состоянию на 24 марта, в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции.