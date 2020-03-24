Путин прокомментировал работу медцентра в Коммунарке

Короткая ссылка
Работа больницы в посёлке Коммунарка, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирус, налажена «как часики». Об этом в ходе посещения медцентра заявил российский президент Владимир Путин.
Путин прокомментировал работу медцентра в Коммунарке
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я посмотрел, как они (сотрудники больницы. — RT) трудятся, все на боевых постах… Все работают как часики — хорошие и слаженные», — цитирует ТАСС главу государства.

Ранее Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке.

Перед этим состоялось совещание президента с вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

По состоянию на 24 марта, в России выявлено 495 случаев коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить