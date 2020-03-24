Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке

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Российский президент Владимир Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин прибыл на стройплощадку больницы в Коммунарке
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Путин прибыл в больницу в Коммунарке... Он выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу в Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела», — цитирует его ТАСС.

24 марта Путин провёл совещание в Ново-Огарёве по вопросам здравоохранения с вице-премьером Татьяной Голиковой, мэром Москвы Сергеем Собяниным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Собянин выразил мнение, что пик коронавируса в России помогут сгладить предпринимаемые в настоящий момент усилия, в том числе по организации карантина для пожилых людей.

По данным на 24 марта, в России зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции.

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