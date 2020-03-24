Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело в отношении двух студентов, планировавших вооружённое нападение на техникум на Сахалине.
Дело готовивших атаку на техникум Сахалина студентов передадут в ГУ СК
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«В связи с тем, что один из молодых людей является несовершеннолетним, председатель Следственного комитета поручил следственному управлению СК России по Сахалинской области инициировать перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела для дальнейшего расследования следственными органами Следственного комитета России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

23 марта ФСБ России сообщила о задержании на Сахалине двух студентов 2002-го и 2003-го годов рождения, планировавших вооружённое нападение на техникум.

По данным ведомства, молодые люди пропагандировали в интернете терроризм, массовые убийства и суицид. Силовики при обыске нашли у них оружие, боеприпасы, самодельные взрывные устройства и дневники с информацией о планируемом нападении.

Подробнее — в материале RT.

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