«Россия сегодня» выпустит книгу об опыте Китая в борьбе с коронавирусом

Международное информационное агентство «Россия сегодня» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и научной консультации Первого мединститута имени Сеченова выпустит книгу об опыте Китая в борьбе с коронавирусом.

Это русская версия издания, написанного китайскими специалистами на основе их клинического опыта конца 2019 года — начала 2020-го. Книга «Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19» выйдет 25 марта.

«Это победоносное руководство, надо уметь признавать факты — Китай победил коронавирус и первым в мире добился прекращения его распространения», — заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в беседе с РИА Новости.

Со своей стороны, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что для успешной борьбы с коронавирусом крайне важно использовать международный опыт и реальные практики разных стран.

Книга будет распространяться бесплатно. Тираж — 10 тыс. экземпляров.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.