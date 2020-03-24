В Челябинской думе заявили о переходе на дистанционный режим работы
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу думы, поводом для введения такого формата стал режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.
«Регламент работы думы позволяет нам вводить такой формат», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что ближайшее заседание думы состоится 31 марта. Вопросы будут рассмотрены заочным голосованием.
Ранее профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в беседе с НСН оценила перспективы введения в России новой формы неполной дистанционной занятости в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.