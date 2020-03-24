Власти Башкирии призвали жителей старше 65 лет оставаться дома

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин призвал жителей старше 65 лет оставаться дома.
Власти Башкирии призвали жителей старше 65 лет оставаться дома
  • Pixabay

Об этом сообщает Mkset.ru.

«Расскажите своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, что одной из самых уязвимых групп граждан является старшее поколение», — сказал он на брифинге, посвящённом коронавирусу.

Забелин попросил максимально серьёзно отнестись к рекомендациям.

Также стало известно, что жителей Омской области призвали временно отказаться от посещения родственников в больницах, передаёт Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В нашем учреждении пациенты максимально уязвимы, и любой возбудитель может негативно повлиять на их здоровье», — пояснил главврач Омского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.

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