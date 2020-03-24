Власти Башкирии призвали жителей старше 65 лет оставаться дома

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин призвал жителей старше 65 лет оставаться дома.

Об этом сообщает Mkset.ru.

«Расскажите своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, что одной из самых уязвимых групп граждан является старшее поколение», — сказал он на брифинге, посвящённом коронавирусу.

Забелин попросил максимально серьёзно отнестись к рекомендациям.

Также стало известно, что жителей Омской области призвали временно отказаться от посещения родственников в больницах, передаёт Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В нашем учреждении пациенты максимально уязвимы, и любой возбудитель может негативно повлиять на их здоровье», — пояснил главврач Омского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.