Власти Башкирии призвали жителей старше 65 лет оставаться дома
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Об этом сообщает Mkset.ru.
«Расскажите своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, что одной из самых уязвимых групп граждан является старшее поколение», — сказал он на брифинге, посвящённом коронавирусу.
Забелин попросил максимально серьёзно отнестись к рекомендациям.
Также стало известно, что жителей Омской области призвали временно отказаться от посещения родственников в больницах, передаёт Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«В нашем учреждении пациенты максимально уязвимы, и любой возбудитель может негативно повлиять на их здоровье», — пояснил главврач Омского областного клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.