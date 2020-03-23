В Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом

Проект «Мы вместе» запустил в Московской области акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал «360».

Волонтёры помогут гражданам, находящимся на карантине. В частности, они привезут продукты, окажут психологическую и юридическую поддержку.

Также стало известно, что Тюменская область заказала поставку дополнительных аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, при потребности в 400 аппаратов ИВЛ в стационарах имеется 650 единиц такого оборудования.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил более внимательно следить за дезинфекцией и уборкой общественного транспорта в связи с распространением коронавируса.