ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции». Самым важным из предлагаемых изменений, согласно результатам опроса, россияне считают обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания.
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Согласно опубликованным данным, о важности такой поправки заявили 95% опрошенных. Второй по значимости поправкой граждане считают изменение, касающееся признания детей приоритетным направлением госполитики — 93% респондентов.

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Поправки о защите и сохранении природного многообразия России, гарантии адресной социальной поддержки и обязательной ежегодной индексации пенсий набрали по 92% голосов респондентов.

Для 91% опрошенных важно обязательство государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию России, для 90% — ответственность за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее величины прожиточного минимума.

Меньше половины голосов (по 47%) набрали поправки о расширении полномочий Совета Федерации и Государственной думы.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам к Конституции

Документом голосование назначается на 22 апреля. 

Опубликованные в конце февраля результаты опроса ВЦИОМ показали, что 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по Конституции.

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