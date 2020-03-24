ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
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- РИА Новости
Согласно опубликованным данным, о важности такой поправки заявили 95% опрошенных. Второй по значимости поправкой граждане считают изменение, касающееся признания детей приоритетным направлением госполитики — 93% респондентов.
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Наименее важные поправки: расширение полномочий Совета Федерации и Государственной Думы (47%).https://t.co/z2Tmeye9pJpic.twitter.com/5G2c1y9EAH— ВЦИОМ (@WCIOM) March 24, 2020
Поправки о защите и сохранении природного многообразия России, гарантии адресной социальной поддержки и обязательной ежегодной индексации пенсий набрали по 92% голосов респондентов.
Для 91% опрошенных важно обязательство государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию России, для 90% — ответственность за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее величины прожиточного минимума.
Меньше половины голосов (по 47%) набрали поправки о расширении полномочий Совета Федерации и Государственной думы.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам к Конституции.
Документом голосование назначается на 22 апреля.
Опубликованные в конце февраля результаты опроса ВЦИОМ показали, что 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по Конституции.