В Петербурге проводят проверку по факту травмирования подростка из-за петарды

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту травмирования подростка из-за петарды.
В Петербурге проводят проверку по факту травмирования подростка из-за петарды
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Информация о госпитализации 15-летнего мальчика поступила в полицию Выборгского района 24 марта. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам подростка, инцидент произошёл у дома на улице Композиторов. Он утверждает, что в него бросили петарду двое неизвестных.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить