В Петербурге проводят проверку по факту травмирования подростка из-за петарды

В Санкт-Петербурге проводят проверку по факту травмирования подростка из-за петарды.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Информация о госпитализации 15-летнего мальчика поступила в полицию Выборгского района 24 марта. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По словам подростка, инцидент произошёл у дома на улице Композиторов. Он утверждает, что в него бросили петарду двое неизвестных.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.