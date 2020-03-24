В Петербурге проводят проверку по факту травмирования подростка из-за петарды
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Информация о госпитализации 15-летнего мальчика поступила в полицию Выборгского района 24 марта. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По словам подростка, инцидент произошёл у дома на улице Композиторов. Он утверждает, что в него бросили петарду двое неизвестных.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.