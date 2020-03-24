Попова оценила ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом.
Попова оценила ситуацию с коронавирусом
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Мы выстроили надёжную систему эпидемиологической защиты. Я бы сказала — оборону. Мы усилили надзор на границе. Это только около 5 млн человек досмотренных. Мы стали смотреть, что называется, «двойным этапом», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, когда пассажир спускается с борта самолёта в любом международном аэропорту на территории России, то чаще всего он этого не замечает, но всегда над потоком людей в специально отведённых местах висит тепловизионное оборудование.

Как пояснила Попова, его установили в 2014—2015 годах, когда была ситуация с лихорадкой Эбола.

«Мы включаем второй этап, это когда к пассажиру подходит специалист и ещё раз — в самолёте или позже, ближе к выходу из аэропорта — меряет температуру, такой двойной контроль», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что проведён целый ряд других мероприятий и удалось защититься от ситуации, которая развивалась в Китае.

«Поэтому мы спокойно реагируем на то, что происходит. Но, безусловно, прилагаем очень серьёзные усилия, чтобы ситуацию полностью стабилизировать», — добавила она.

Ранее Попова заявила, что у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить