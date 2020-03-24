«Росконтроль» проверил качество овсяного печенья

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование овсяного печенья популярных марок.

Как сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства, специалисты оценили качество печенья марок «Хватай-ка!», «Посиделкино», «Полёт», «Руспродукт» и «ВкусВилл».

По результатам проверки тестирование на безопасность прошли все образцы.

По словам экспертов, меньше всего сахара в печенье «Руспродукт», а больше всего — в образце «Полёт».

Отмечается, что по содержанию жира все образцы соответствовали требованиям.

Как уточнили в ведомстве, печенье «Хватай-ка!», «Посиделкино» и «Руспродукт» подойдёт тем, кто соблюдает пост.

По итогам исследования к покупке были рекомендованы все образцы.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты «Росконтроля» протестировали шампуни для окрашенных волос.